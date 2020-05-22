«ديربي» صامت في برلين بنكهة تاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق ناديا العاصمة هرتا برلين وأونيون برلين، صافرة انطلاق المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، في مشهد مغاير للقاء ذهاب ناري بين قطبين لمدينة، يختزلان مختلف جوانب صراعاتها التاريخية.

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استضاف أونيون برلين الذي يمثل الجانب الشرقي من المدينة، هرتا برلين الآتي من الغرب، في لقاء هو الأول في الدرجة الأولى بين قطبي العاصمة التي انهار جدارها الفاصل في عام 1989، مطلقاً شرارة نهاية الحرب الباردة.

انتهت المباراة يومها بفوز المضيف بهدف نظيف متأخر (ركلة جزاء في الدقيقة 87)، لكن الشرارات تطايرت من كل حدب وصوب: استهداف متبادل بالألعاب النارية بين المشجعين، مشاحنات، توقفت المباراة مراراً بسبب مقذوفات على المستطيل الأخضر... وثلاثة جرحى.

أعدت رابطة الدوري الألماني تقريراً مفصلاً عن المباراة نشر على موقعها الإلكتروني، وفيه تعتبر أنها بمثابة «ديربي بين الشرق والغرب. ثمة العديد من الأوجه التاريخية والسياسية التي تجعل من هذا الموعد مميزاً أكثر من مجرد ديربي محلي. يمكن أن يتم تصنيفه على الشكل الأمثل، بصداقة ترتكز على التضامن، تطورت لتصبح منافسة جديرة بعاصمة الأمة».

وأضاف التقرير، أن «أعين العالم ستكون مجدداً على العاصمة الألمانية لمباراة تجمع بين كرة القدم، السياسة، والتاريخ في مدينة كانت ذات يوم مقسمة».

لكن مباراة اليوم بضيافة هرتا على الملعب الأولمبي في برلين، سترسم مشهداً معاكساً لما كان عليه الذهاب: فهي تأتي في المرحلة الثانية بعد عودة المنافسات إثر توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وعليه ستكون المدرجات خالية من أي حضور جماهيري، من ضمن الإجراءات الصحية الصارمة المصاحبة للعودة، بهدف الوقاية من أي تفشٍ محتمل لـ«كوفيد-19».

في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «آن در ألتين فورستيري»، رد مشجعو هرتا برلين على الاستفزازات التي تعرضوا لها، بإطلاق المفرقعات في اتجاه مقاعد البدلاء للاعبي أونيون ومدرجات مشجعيه، وقامت الشرطة على هامش المباراة، بتوقيف 25 شخصاً.