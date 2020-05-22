سيف الزري: انحرفنا بالاحتراف.. «ودوري يوليو» انتحار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الاحتراف أحدث فجوة كبيرة بين الأندية منذ أن تم تطبيقه في كرة الإمارات في سبتمبر/ أيلول 2008، حيث ظهرت قوة المال الشرائي، ما أثر بشكل سلبي في المسابقات، موضحاً في الوقت ذاته أن اللاعب الوحيد الذي يمكنه الاحتراف هو علي مبخوت، لكونه صاحب لمسات جميلة، وحس تهديفي عال.

وقال قائد عام شرطة الشارقة في تصريحاته مع الإعلامي محمد مبارك لمنصة «سبورت فور أوول» الإلكترونية: «لي تحفظات كبيرة على الاحتراف، فما هي مخرجاته؟ إننا لم نجن منه شيئاً على الإطلاق، لأننا بدأناه بطريقة خاطئة، وبالتالي لم نستفد منه شيئاً، بل تراجع تصنيفنا الآسيوي، كما تراجعت المنتخبات، سواء على مستوى الناشئين، أو الشباب، أو الأول، برغم الإنفاق الكبير، وعلى المستوى الشخصي أنا أتمنى العودة لزمن الهواية، فوقتها وصلنا لكأس العالم، وكنا نشاهد المدرجات مملوءة، أما الآن، فقد انحدر مستوى المسابقات، وزادت الفجوة بين الأغنياء، والفقراء».

وبسؤاله عن رأيه في استكمال الدوري، أو إلغائه، أو إلغائه، مع تتويج شباب الأهلي، قال اللواء الزري: «لماذا يركز البعض على شباب الأهلي فقط، فهناك أيضاً متذيّلون لترتيب الدوري، كما أن الدرجة الأولى لها متصدر، فلماذا يتم التحدث عن فريق واحد؟، حقيقة لست مع قرار التتويج وإنهاء المسابقات بهذا الشكل، وإلا فاستئناف المسابقات هو الحل الأفضل، لكن ليس بالطريقة التي سمعنا عنها، فلا يعقل أن تعود المسابقات في شهر يونيو، أو يوليو، أو أغسطس، لأن ذلك يمثل انتحاراً جماعياً للاعبين، ومن المستحيل نجاحه».

وبسؤاله عن الطريقة المثلى لاستكمال المسابقات في حال اتُخذ قرار بذلك، قال: «يجب على الاتحاد والرابطة عمل توليفة تضمن عودة اللاعبين في حالة من الجاهزية البدنية، والفنية، ولابد من عمل فترة إعداد طبيعية أولاً، كأن تجرى في معسكر خارجي، مشروطاً بكل التدابير الاحترازية، ويشتمل على مباريات ودية، حتى لو كانت بين الأندية الإماراتية فقط، وبحكام الإمارات لتكون مرحلة استعداد لهم أيضاً، ومن ثم تعود الأندية للمباريات الرسمية، وأرى أن هذا الموضوع بالتحديد، يجب أن يظهر اتحاد الكرة والرابطة شخصيتهما من خلاله، ويقوما بوضع خريطة طريق للموسم، لأن توقف المسابقات بلا شكل واضح يعرقل برامج الأندية».

وعن رؤيته للمدرب الأنسب للمنتخب في المرحلة المقبلة، قال: «لو اتجهت البوصلة للمدرب الأجنبي فأرى أن الروماني كوزمين هو المدرب الأفضل حالياً، لأسباب كثيرة، فهو يتمتع بشخصية قوية، كما سبق ودرب العين، وشباب الأهلي، وحالياً قوام المنتخب يضم عناصر كثيرة من هذين الناديين، كما أنه على دراية كاملة بالكرة الإماراتية، وصاحب تجربة ناجحة فيها، أما بالنسبة للمدرب المواطن، فلو استعرضنا الأسماء نجد أن جمعة ربيع تقدم في العمر، ويجب ألا يخاطر بصحته، ويعيش تحت ضغوط التدريب، والنتائج، وعبد العزيز العنبري ما زال في بداية الطريق رغم نجاحه، ولا أرى أن من مصلحته تدريب المنتخب، والمدربون الآخرون بعيدون عن الصورة، وبالتالي فلا اختيارات متاحة إلا مهدي علي، ولا توجد مشكلة في أن يتولى المسؤولية مجدداً، وربما يعود أقوى في حال حاز فرصة ثانية».

وبسؤاله عن كونه يقف في مقدمة مشجعي نادي الشارقة، ويحرص بشكل دائم على التواجد في المدرجات، قال: «هذا بيتي، وحبه مزروع فينا منذ الصغر، ولا نستطيع البعد عنه، وهذا أمر طبيعي، وأتمنى أن يواصل النادي إنجازاته، ولا شك في أن عودة الشارقة لمنصات التتويج مكسب كبير للمنتخب الإماراتي، كما أتمنى عودة الوصل هو الآخر».

وعن أسباب تفوق الشارقة في الموسم الماضي، قال: «التفوق نتاج طبيعي لوجود لاعبين أجانب على مستوى رائع، بجانب انتداب لاعبين مواطنين على مستوى مميز، والفريق بالفعل أدى بشكل جماعي ممتاز، كمان كان للاستقرار الإداري ووجود جهاز فني متفهم لعقلية اللاعبين دور كبير، وقبل كل ذلك دعم صاحب السمو حاكم الشارقة».

وبسؤاله عما حدث في النادي خلال الآونة الأخيرة، وهل يمكن وصفه بـ«انهيار الاستقرار الإداري» الذي عاشه الشارقة في الموسمين الماضيين، وتسبب بفوزه في البطولات، وهل سيؤثر في مشوار الفريق، قال قائد عام شرطة الشارقة: «ما حدث من الصعب وصفه بالانهيار، فما حدث اختلافات، وكان لابد من تصحيح المسار، وقد يرحل الأشخاص، لكن تبقى المؤسسة قائمة، وسيعمل الجميع من أجلها، وفي سبيل تطويرها، والوصول بها إلى أفضل المستويات».

* هل الشارقة قادر على المواصلة في المنافسة لسنوات قادمة، أم هي طفرة وستنتهي قريباً؟ رد اللواء الزري، وقال: «هذا الأمر سيتوقف تماماً على القدرات المادية للنادي، فإذا توفرت سيواصل النادي إنجازاته».

وعلّق اللواء الزري على التراشق الإعلامي الذي نشب بين الأجيال المختلفة في الكرة الإماراتية، فقال: «أرى أن الأمر كله يعود للغيرة، وهي ظاهرة غير مستحبة، والكل خرج منها خاسراً، بشكل عام الكل، اجتهد وحاول، ولكل زمن رجاله، وظروفه، وقد كنت مستاء مما حدث، ولا أتمنى تكراره».

وبسؤاله عن أفضل لاعب مواطن وأجنبي، وأفضل حارس من وجهة نظره، قال: «علي مبخوت هو الأفضل بين لاعبينا، وإيجور هو اللاعب الأجنبي الأفضل، وعادل الحوسني هو الحارس الأفضل، وكان عاملاً مؤثراً في إنجازات الشارقة الموسم الماضي».

* لكونك رئيساً لفريق إدارة الأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، كيف ترى التزام الأندية والرياضيين في الإمارة باتخاذ الإجراءات الوقائية: «الرياضيون جزء من المجتمع، وهم من أبناء الوطن، ومتفهمون جيداً للوضع، ولديهم تعليمات، وهم ملتزمون بشكل كبير، وكل العناصر الرياضية تؤدي دورها على أكمل وجه، بالنظر لحساسية الوضع الصحي الحالي، سواء في الإمارات، أوالعالم أجمع، وهذا دليل على أن الكل يؤدي دوره».