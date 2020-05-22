ختام ورشة عمل المبادئ الأساسية للإعداد البدني للاعب الكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت ورشة عمل المبادئ الأساسية للإعداد البدني للاعب كرة القدم التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بنظام الاتصال المرئي وبمشاركة 60 مدرباً.

وتناولت الورشة التي قدمها ديفور ليسفيك مدرب اللياقة البدنية لمنتخب الشباب تحت 19 سنة، معرفة كيفية إعداد برنامج تحضير بدني للاعبين على المدى القصير والمتوسط والطويل، وأهمية معرفة الفارق بينهم والمتمثل في كون البرنامج يعد تحضيراً بدنياً عادياً أو للتجهيز للمباريات مع مراعاة ضرورة التقسيم الجيد لأنواع التدريبات: شاقة أو متوسطة أو خفيفة، ومراعاة فترات الراحة التي تتخللها؛ تجنباً لحدوث حالة إرهاق بدني للاعبين.

استهدفت الورشة عملية تطوير الخصائص الفيزيائية والحيوية لأداء اللاعبين والمحافظة عليها، وتأكيد أهمية الإلمام بمعرفة نقاط الضعف البدني في كل لاعب؛ حيثُ يعاني بعض اللاعبين من ضعف في عضلات الظهر أو أي عضلات أساسية بالجسم، بالتالي يجب الوقوف عليها، ومعالجتها بتدريبات خاصة، ولا بد من وجود تعاون مستمر بين مدرب الفريق ومدرب اللياقة في جميع البرامج الخاصة باللياقة البدنية للاعبي الفريق.

من جهته، قام المحاضر الوطني والآسيوي جمال الحساني، أمس الأربعاء، بإلقاء محاضرة بعنوان: «التحول من المباريات المصغرة إلى 11 ضد 11» بمشاركة واسعة من الكوادر الفنية العاملة بالأندية والمنتخبات الوطنية.

وتناولت المحاضرة أهمية المباريات المصغرة 5 ضد 5 كمثال بالنسبة لمدرب كرة القدم في الأعمار المبكرة للاعبين والتي تساعد في تطوير إمكانات اللاعبين في كرة القدم الحديثة.