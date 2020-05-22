ختام مثير لبطولة الجوجيتسو.. و6 مكاسب مهمة للتحدي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات تحدي أبطال الجوجيتسو التي اختتمت، أمس الأول الأربعاء، في جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية نزالات حامية ومستويات بدنية وفنية رفيعة بمشاركة 50 لاعباً من نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو.

وخاض نجوم المنتخب الذين توزعوا على فريقين هما الأزرق بقيادة فيصل الكتبي، والأبيض بقيادة زميله محمد القبيسي 25 نزالاً أعادت إلى الأذهان الأجواء الحماسية لكبرى البطولات العالمية؛ حيث نجح الفريق الأبيض في حصد 14 ميدالية ذهبية، بينما حقق الفريق الأزرق 11 ميدالية ذهبية، ليتقاسم الفريقان الجائزة المالية المقدرة بنحو 200 ألف درهم.

وشهد تحدي أبطال الجوجيتسو مواجهة نادرة جمعت مهدي العولقي من فريق فيصل الكتبي، وشقيقه فرج العولقي من فريق محمد القبيسي؛ حيث نجح الأول في حسم اللقاء لصالحه بعد نزال متكافئ اتسم بالندية والتشويق.

وعبر الشقيقان عن بالغ سعادتهما بهذه المواجهة التي جمعتهما بغض النظر عن النتيجة، وأوضحا أن القيمة الحقيقية لهذه البطولة تتعدى المصلحة الفردية إلى مصلحة المنتخب ككل مؤكدين في الوقت ذاته أن المعسكر أتى ثماره وانعكس بشكل إيجابي على جميع المشاركين.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن بطولة تحدي أبطال الجوجيتسو التي أقيمت لأبطال المنتخب الوطني في ختام معسكرهم التدريبي المغلق، حملت 6 رسائل توعوية وحققت 6 مكاسب رئيسية، مشيراً إلى أنها أقيمت تحت شعار: «عيدك في بيتك» ليمثل أولى الرسائل التوعوية لشعب الإمارات وكل المقيمين على أرضها، بضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة من الدولة لحماية المجتمع وصون مكتسباته.

وقال الهاشمي: «الرسالة التوعوية الثانية هي إرادة النصر التي يملكها أبناء زايد والتي تجسدت في إقامة هذا المعسكر المغلق في تلك الظروف الصعبة لمدة 3 أسابيع متواصلة، وهو الذي كسر حاجز الصمت في المشهد الرياضي المحلي والقاري والعالمي، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية. أما الرسالة الثالثة فهي قدرة أبناء الإمارات على تحويل كل تحدي إلى قصة نجاح، وحرص الاتحاد على تقديم الخدمة لأبنائه في كل الظروف، مهما كانت الصعوبات، وفي المقابل ثقة اللاعبين وأولياء أمورهم في خطط وإجراءات الاتحاد وحرصه على سلامتهم وتلك هي الرسالة الرابعة».

وتابع قائلاً: «الرسالة الخامسة هي التي وردت على لسان اللاعبين أثناء بطولة تحدي أبطال الجوجيتسو أمس الخميس، وكانت موجهة لكل شرائح المجتمع للتأكيد على أن المعركة لم تنته بعد في مواجهة العارض الصحي الحالي، وأن الحذر مطلوب أكثر في الفترة المقبلة. أما الرسالة السادسة والأخيرة فهي الخاصة بخط الدفاع الأول؛ حيث أننا حرصنا على وضع لافتة كبيرة في خلفية النزالات توجه الشكر والتقدير والعرفان لكل العاملين بالقطاع الصحي بالدولة.

وعن المكاسب الـ6 التي تحققت في المعسكر والبطولة التنشيطية وبطولة تحدي أبطال الجوجيتسو فهي التأكد من جاهزية اللاعبين للبطولات والاستحقاقات المقبلة، والوجوه الشابة الجديدة الواعدة التي ظهرت بقوة في هذا المعسكر واستفادت من التدريبات اليومية على فترتين في تطوير المستوى البدني والفني، وكذلك بروز دور كل من فيصل الكتبي ومحمد القبيسي كمدربين في بطولة تحدي أبطال الجوجيتسو بما يعزز فرص صناعة الكوادر الفنية الوطنية، والتأكد من استيعاب أبطال الجوجيتسو لقيم هذه الرياضة وهي الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل، خاصة أنه المعسكر المغلق الأول في العالم لمنتخب في هذه الظروف الاستثنائية.

واستطرد قائلاً: «من المكاسب التي تحققت أيضاً نشر روح التفاؤل والإيجابية في الشارع الرياضي، وتقديم تجربة ناجحة لكل المهتمين بالرياضة يمكن استنساخها في كل الرياضات الأخرى من أجل البدء في التعاطي مع مرحلة ما بعد كورونا».