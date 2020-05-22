أكاديمية بناء الأجسام تنظم 4 دورات ناجحة للمدربين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام سلسلة دوراتها المتخصصة لصقل المدربين وأبطال اللعبة على مستوى الشرق الأوسط، والتي نظمتها عن بُعد طيلة شهر رمضان المبارك، وبلغ عددها 4 دورات متقدمة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي وكان آخرهما المستوى الثالث والمستوى الرابع ضمن سلسلة مستويات الحصول على الماجستير في علوم تدريب بناء الأجسام والقوة البدنية.

وحاضر في الدورة الأولى كبير محاضري الأكاديمية المهندس وليد عبد الكريم، وحاضر في الثانية المحاضر الدولي الدكتور صلاح طاهر.

وكان العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمبة أشاد بنجاح كافة الدورات التي نظمت خلال الفترة الأخيرة، وأثنى على حجم المشاركة الكبير الذي عكس أهمية ودور الأكاديمية في تطوير رياضة بناء الأجسام وتكوين جيل من المدربين المؤهلين لقيادة دفة اللعبة ليس على مستوى الدولة فقط؛ بل على مستوى الشرق الأوسط.

وذكر أن الإشادة الدائمة من قبل الاتحاد الدولي وكافة الاتحادات الإقليمية بنهج الأكاديمية يزيد من حماس القائمين عليها، ويجعلهم أكثر إصراراً للتطور بما يفيد عناصر اللعبة وأبطالها.