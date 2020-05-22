شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية بناء الأجسام تنظم 4 دورات ناجحة للمدربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام سلسلة دوراتها المتخصصة لصقل المدربين وأبطال اللعبة على مستوى الشرق الأوسط، والتي نظمتها عن بُعد طيلة شهر رمضان المبارك، وبلغ عددها 4 دورات متقدمة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي وكان آخرهما المستوى الثالث والمستوى الرابع ضمن سلسلة مستويات الحصول على الماجستير في علوم تدريب بناء الأجسام والقوة البدنية.
وحاضر في الدورة الأولى كبير محاضري الأكاديمية المهندس وليد عبد الكريم، وحاضر في الثانية المحاضر الدولي الدكتور صلاح طاهر.
وكان العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمبة أشاد بنجاح كافة الدورات التي نظمت خلال الفترة الأخيرة، وأثنى على حجم المشاركة الكبير الذي عكس أهمية ودور الأكاديمية في تطوير رياضة بناء الأجسام وتكوين جيل من المدربين المؤهلين لقيادة دفة اللعبة ليس على مستوى الدولة فقط؛ بل على مستوى الشرق الأوسط.
وذكر أن الإشادة الدائمة من قبل الاتحاد الدولي وكافة الاتحادات الإقليمية بنهج الأكاديمية يزيد من حماس القائمين عليها، ويجعلهم أكثر إصراراً للتطور بما يفيد عناصر اللعبة وأبطالها.
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمية بناء الأجسام تنظم 4 دورات ناجحة للمدربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.