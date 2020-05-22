ختام ناجح لبطولة الرياضات الإلكترونية الرمضانية الأولى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، حرصهم على تبني وتنظيم الفعاليات الرياضية الإلكترونية، خاصة خلال أزمة «كورونا»، مما يساهم في المحافظة على أفراد المجتمع وتبني المواهب الشابة في الوقت ذاته.

جاء ذلك خلال ختام بطولة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية الرمضانية الأولى والتي تضمنت «تيكن - القبضة الحديدية»

و«ستريت فايتر - قتال الشوارع» و«فيفا - كرة القدم الإلكترونية» عن بُعد، وبالتعاون مع شركة «أُو يو جيمينج» وشركة «ڤي سلاش» المتخصصة في تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية بمشاركة 87 لاعباً.

وأضاف الشيخ سلطان: إن الأزمة الحالية أظهرت مدى فائدة الرياضات الإلكترونية، وقال: «شاهدنا عدداً من الجهات المحلية والعالمية تسارع في إطلاق البطولات الإلكترونية التي حلت ولو مؤقتاً مكان الرياضات التقليدية؛ لما لها من خصائص مميزة تجعلها البديل في هذه الأوقات الصعبة».

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله الوحشي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية: إن البطولة حققت نجاحاً كبيراً وهي تأتي ضمن الحرص على دعم حملة «خلك في البيت» والتي تهدف إلى أهمية البقاء في البيت خلال أزمة «كورونا».

وأضاف الدكتور الوحشي: إن الإقبال الكبير من قبل المشاركين يعد دليلاً آخر على نجاح الخطط التي وضعت خلال الأسابيع الماضية، سعياً لمواصلة إقامة عدد من البطولات الأخرى في الأشهر القادمة على أن يتم الإعلان عنها فيما بعد.

وكانت البطولة على مختلف الفئات شهدت منافسة قوية بين المشاركين، ففي بطولة «فيفا» لكرة القدم حقق علي طريف اللقب، فيما جاء في المركز الثاني محمود يزن، تلاه في المركز الثالث زيد العاني، وفي بطولة «ستريت فايتر 5» ظفر عادل عنوش باللقب، تلاه في المركز الثاني أمجد الشلبي، فيما جاء في المركز الثالث راشد العوضي، وحقق تيمور إقبال لقب بطولة «تيكن»، تلاه في المركز الثاني سلطان راشد، فيما حل ثالثاً حمد جمال.