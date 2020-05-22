وزير الرياضة المصري يعلن عودة الأندية للتدريبات ١٥ يونيو

استفسر مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل، بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال الساعات الماضية، والتي طالب خلالها اتحاد الكرة بالتنسيق والاتفاق مع الأندية لعودة التدريبات الجماعية بشكل جزئي في هذا الموعد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام من فيروس كورونا المستجد.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن وزير الرياضة لم يخطرهم بهذا الأمر، ولن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر إلا بعد وصول خطاب رسمي من وزير الرياضة، وبعده يخطر اتحاد الكرة الأندية بعودة التدريبات تدريجياً، مع اتباع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعروفة التي أعلنها اتحاد الكرة مؤخراً.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات له، أن التدريبات ستعود بشكل جزئي يوم 15 يونيو/ حزيران المقبل، كما أقر مجلس الوزراء، وطبقاً لرأي رئيس الوزراء وضع القواعد الاحترازية.. وأضاف صبحي أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كل الاحترازات والإجراءات التي سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط.. وحضر أشرف صبحي اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذي عقد في مقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة ترتيبات وخطة عودة النشاط الرياضي في مصر.

على صعيد متصل، وافقت سارة ساليمون مندوبة «فيفا»، على تعديل بعض الشروط الخاصة بالترشح لعضوية اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، والتي لم يتم تحديد موعدها بشكل نهائي حتى الآن.. وأوضح مسؤولو الجبلاية، أن مندوبة «فيفا» وافقت على حذف بند التصالح في حالة عدم تأدية الخدمة العسكرية، واشترطت اللجنة في اللائحة الجديدة أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية، أو تم إعفاؤه منها، ولا يتم الاعتراف بالتصالح، وفقاً لنص قانون الرياضة الجديد، وهو ما وافقت عليه مندوبة «فيفا».