موعد جديد لبطولات العالم للسباحة في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» الموعد الجديد لبطولات العالم للسباحة في أبوظبي ليكون خلال الفترة من 13 حتى 18 ديسمبر عام 2021 بدلاً من ديسمبر 2020، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في العالم على ضوء تداعيات العارض الصحي المستجد، وحفاظاً على سلامة وصحة الرياضيين والجماهير والوفود الدولية من الأزمة الصحية المتفشية في دول العالم.

كما سيقام المؤتمر الدولي للألعاب المائية في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2021. وتوصل الاتحاد الدولي للتواريخ الجديدة بعد التنسيق المشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي والجهات المختصة بالدولة، الأمر الذي يعكس حرص كافة الأطراف على سلامة وصحة الجميع، من أجل تحقيق النجاح للتجمع العالمي الذي تستضيفه الإمارات للمرة الثانية بعد التجربة الناجحة التي أقيمت في دبي عام 2010.

وقال خوليو ماليوني رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»: في ظل التنسيق مع الأطراف والجهات المختصة في دولة الإمارات على مدار الأسابيع الماضية، نحن على ثقة بأن القرار الذي اتخذناه يصب في مصلحة جميع المشاركين في بطولات العالم للسباحة لمسافة 25 متراً في أبوظبي، وسيحقق الموعد الجديد للبطولة نجاحاً جديداً، وسيكون مرة أخرى مصدر إلهام لتطوير السباحة والألعاب المائية في المنطقة.

من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: إن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لسلامة وصحة الجميع وتتخذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وتواصل جهودها الاستثنائية من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن التنسيق المشترك مع الاتحاد الدولي والجهات المختصة في الدولة، شهد التوصل لخيار مناسب بتأجيل بطولات العالم للسباحة في أبوظبي 2020 إلى ديسمبر 2021.