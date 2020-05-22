الأولمبياد الخاص ينظم ندوة «الإدارة الرياضية وواقع التغير العالمي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ندوة «الإدارة الرياضية وواقع التغير العالمي» تناولت المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية بالمجال الرياضي، وقدمها الأستاذ الدكتور أحمد متولي رئيس قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.

وتأتي الندوة في إطار مبادرات مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان. وتم تنظيم الندوة عبر تطبيق زووم بمشاركة 95 متخصصاً في مجال التدريب والإدارة الرياضية مثلوا العديد من أندية ومراكز أصحاب الهمم وكذلك الاتحادات الرياضية والأندية و الأكاديميات المختلفة بالدولة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتخصصين من مصر، لبنان، سوريا، الأردن، البحرين، الكويت، والعراق.

تناولت الندوة العديد من المحاور ومنها كيفية إدارة الأزمة والتعامل مع المتغيرات في العالم الرياضي، وتطوير نظم الإدارة الرياضية وتنمية الكوادر البشرية، ودور القطاع الخاص في تطوير منظومة العمل الرياضي، بجانب دور الموارد البشرية في استقطاب الاستثمار الرياضي، وكيفية التغلب على آثار توقف النشاط الرياضي.

واطلع الحضور على المفاهيم الحديثة لمفهوم الموارد البشرية والتعريف بها، بالإضافة إلى أساليب وآليات التنمية البشرية بالقطاع الرياضي، وتم إلقاء الضوء على أهم السبل السليمة التي يترتب على الإدارات من خلالها تنفيذ مهامها المختلفة، والدور الحساس والهام الذي تقوم به إدارات الاتحادات والهيئات والأندية الرياضية أثناء الفترة الحالية وتوقف النشاط الرياضي جراء انتشار فيروس كورونا، وكيفية التغلب على الآثار السلبية المترتبة على الحركة الرياضية.