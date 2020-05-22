«جود الشام» بطل كأس «الوثبة».. و«الموري» وصيفاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «جود الشام» بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليان أوج، بطلاً للجولة السادسة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز التي أقيمت أمس الأربعاء، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، تحت مظلة مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته الثانية عشرة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق البالغة جائزته 13 ألف يورو، وطوله 2200 متر، 18 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، وهو رقم قياسي للخيول المشاركة في سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، وسجل البطل ابن «ازادي» 2:28:90 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «نو آند نو الموري»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، إشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أنتوني كراستوس الذي دخل في منافسة قوية مع الفائز.

وحل في المركز الثالث «مدراس» بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة أنتوني ويرل، فيما حل في المركز الرابع بفارق أنف عن الثالث «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بقيادة جان بيرنارد ايجوم.