سباحة الإمارات تضع سيناريوهات لمواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

وضع اتحاد السباحة خطتين للتعامل مع الوضع الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، من خلال سيناريوهين وضعتهما اللجنة الفنية للتعامل مع الوضع الراهن، يتوقف تنفيذ كل منهما على ما ستسفر عنه المستجدات، لتكون سباحة الإمارات بذلك في طليعة الاتحادات التي تطبق الإدارة بالسيناريوهات، كأحدث التوجهات العالمية في المجال.

وكشفت مريم حمد الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة رئيس اللجنة الفنية، عن أن اللجنة الفنية وضعت في اجتماعها الذي عقد عن بعد، خطتين، إحداهما تتضمن إقامة 5 بطولات يتم تنظيمها تباعاً في الفترة المتبقية من العام الجاري، ويصار لتنفيذها في حالة انتهاء الأزمة وصدور قرار من جهات الاختصاص الرسمية بعودة النشاط الرياضي، فيما الثانية تتصل بأنشطة بديلة ومبتكرة، ومن ضمنها استمرار التدريبات عن بعد التي تتم الآن عبر «الأونلاين».

وأضافت: «لا يمكن الاستسلام لفيروس كورونا، وما فرضه على الرياضة من تعطيل لأنشطتها ومسابقاتها الرسمية حول العالم، وفي رياضة السباحة على وجه الخصوص، لارتباطها بعلاقة اللاعب المباشرة مع الماء، ولكن الحاجة تقتضي الابتكار ووضع خطط تتعامل مع الوضع الراهن ببدائل تضمن الحفاظ على المستوى الفني للاعبين، وفي إطار الالتزام بكل الإجراءات المطبقة في الدولة بشأن مكافحة الجائحة».

وتابعت: مبادرات اتحاد السباحة تنطلق من توجيهات حكومتنا الرشيدة في شأن التعامل مع الوباء، وتهدف إلى استمرار عملية تطوير ورفع مستوى السباحين والسباحات بمواصلة تدريباتهم عن بعد، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية، وفي الظرف الحالي لا يمكن أبداً القبول بفكرة التوقف عن ممارسة الرياضة، نظراً لأهميتها كأساس في بناء الإنسان وإكسابه الصحة، واللياقة، والمهارة، ونثق بأنه بالجهود الدؤوبة لحكومتنا الرشيدة والتزام مجتمعنا بالإجراءات الوقائية ستعود الحياة على أرض الإمارات إلى طبيعتها عما قريب.