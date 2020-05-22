«الشارقة الرياضي» يختتم فعالياته الرمضانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي فعالياته الافتراضية التي ضمت مبادرتي «رياضة قبل الإفطار»، و«جري رمضان»، خلال الشهر الفضيل بنجاح كبير.

وتم تنظيم مبادرة «رياضة قبل الإفطار»، بالتنسيق بين إدارتي الفعاليات الرياضية والمجتمعية والاتصال الحكومي بالمجلس، من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.. فيما نظمت فعالية «جري رمضان» الافتراضي لمسافة 10 كيلومترات، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية، وبرعاية قرية الشعب.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «تم تنظيم هذه الفعاليات ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، من خلال الدعم اللامحدود، ورعاية الرياضة، والرياضيين».

وأوضح أن مبادرة «رياضة قبل الإفطار» شهدت تفاعلاً كبيراً بإجمالي 605، مقسمة إلى نشر فيديوهات لرؤساء الأندية، ولاعبين، وشخصيات رياضية وإعلامية، والمدربين، والفنيين، والعاملين في الأندية، ومجلس الشارقة الرياضي، مع كلمات تشجيعية لممارسة الرياضة، إضافة إلى تفاعل الجمهور من جميع الفئات، منها فئتا أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والرياضيين من كلا الجنسين، والنشء والأطفال، بشكل يومي، ونشر فيديوهاتهم أثناء ممارسة الرياضة في حساب «الإنستجرام» الشخصي سواء في عرض الحالة الخاصة بهم، أو من خلال وسم #رياضة_قبل_الإفطار.

وفعالية «جري رمضان» شهدت نفس النجاح والتفاعل من خلال مشاركة 40 جنسية من داخل الدولة، وإجمالي 425 مشاركة من الجنسين من ضمنهم 50 متفاعلاً من دول مجلس التعاون.

وقدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي، الشكر والتقدير إلى كل من حرص على المشاركة في الفعاليتين.