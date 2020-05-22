آسيا تحتفي بالعين وتروي قصة قلعة الجاهلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شعار نادي العين من أبرز وأجمل شعارات الأندية في مختلف دول القارة، حيث احتفى به في تقريره الصادر، الأربعاء، عندما وضعه في صدارة الشعارات المهمة والملهمة في أندية القارة الآسيوية.

ومن خلال تركيزه على 6 شعارات، أكد التقرير أنها لأندية كبيرة، وعريقة، وشهيرة، في قارة آسيا، وهي العين الإماراتي، وجوبلي ايواتا الياباني، وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وناخون راتشماسيما التايلاندي، وبيرسيجا جاكرتا الإندونيسي، وبنجلور الهندي.

ومع احتفاء الاتحاد الآسيوي بشعار نادي العين ألقى التقرير الضوء على قصة هذا الشعار، وقلعة الجاهلي التي تعتبر أبرز ملامحه، حيث إنها تعد رمز النادي لكونها تجسد التاريخ العريق لمدينة العين، حيث كانت مقر إقامة مؤسس دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وروى التقرير أن تلك القلعة من أكبر القلاع في الإمارات، وتم بناؤها في القرن التاسع عشر، من قبل الشيخ زايد بن خليفة، جد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث جاء بناؤها كرمز للقوة، لتكون مقر إقامة صيفياً للعائلة الحاكمة، ويتضمن التصميم الأساسي للقلعة ساحة خارجية، وهي مربعة الشكل، ولها أربع واجهات، وصفٌّ من الشرفات المثلثة، ويوجد فيها برجان دائريان متطابقان.. مؤكداً أنها في الوقت الحالي مقصد سياحي جذاب في مدينة العين.

ثم استعرض التقرير تاريخ تأسيس نادي العين في عام 1968، مؤكداً أنه انتظر حتى عام 1980 كي يتخذ من القلعة رمزاً له، ويتضمن الشعار أيضاً «نجمة» تعبر عن نجاحات النادي في الدوري الإماراتي، حيث إن العين فاز باللقب 13 مرة، والنجمة الواحدة ترمز إلى وصوله للقب العاشر.

أما اللون البنفسجي في نادي العين، فقد أصبح رمزاً للنادي منذ عام 1977، بعدما خاض الفريق بطولة ودية في موناكو، وعندما لعب الفريق مع أندرلخت البلجيكي أعجبت إدارة النادي بألوان أندرلخت وقررت تغيير لون الزي الرسمي.

وفتح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي المجال أمام الجمهور للتصويت للشعارات المفضلة، مؤكداً أنه سيستمر حتى الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت ماليزيا)، من يوم الجمعة الموافق 29 مايو/ أيار الجاري.