جاريث باري يخالف القانون ويستثمر ماله في نادي سويندن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت أوراق قضية في المحكمة الملكية بين مايكل ستاندنج وكيل أعمال لاعب ويست بروميتش حالياً جاريث باري، ولي باور رئيس مجلس إدارة روبنز، طالب فيها ستاندنج بعوائد استثمار مبلغ 800 ألف إسترليني في نادي سويندن (درجة ثانية)، الذي تملكه شركة روبنز.

وأكد لي باور في المحكمة أن باري هو الذي استثمر هذا المال في النادي وأن الاتفاق كان شفوياً في منزل لاعب الوسط الإنجليزي في مارس 2013. وقال باور إن استثمار باري لم يكن مقابل 50% من أسهم النادي؛ بل 50% من أي أرباح يحققها سويندن مستقبلاً ومن ضمنها صفقات بيع لاعبين.

وقال القاضي في الأوراق إن الصفقة كانت سرية؛ لأن لوائح اتحاد الكرة تمنع اللاعب أو وكيل أعماله من الاستثمار في نادي كرة، فيما أنكر باري نجم استون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون السابق الاستثمار المباشر في سويندن، لكنه اعترف بـ«إقراض» صديقه ستاندنج كي يستثمر، وجاءت مطالبة ستاندنج بأرباح بسبب شائعات عن بيع النادي مقابل 7,5 مليون إسترليني.