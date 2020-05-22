ليفربول يكمل الموسم بقميص «نيوبالانس»

توصل نادي ليفربول لتسوية مالية مع راعي قميصه الجديد «نايك»، يسمح للفريق بموجبه بإنهاء الموسم المرشح لنيل لقبه بارتداء قميص الراعي الحالي «نيوبالانس» الذي ينتهي عقده في 31 مايو / أيار الجاري. ويمثل تتويج ليفربول بأول لقب منذ 30 عاماً، وفي عام «كورونا»، فرصة ذهبية للترويج لشركة الملابس الرياضية في ختام عقد استمر 5 سنوات، على أن يبدأ «نايك» صفقته التي تمت مقابل 70 مليون استرليني (أكثر بـ40 مليون استرليني من صفقة نيوبالانس)، عقد رعاية القميص في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، بعدما حصل على تعويض مالي من ليفربول يؤخر موعد بدء الصفقة لانطلاق موسم 2020-2021 عقب مفاوضات بدأت في مارس/ آذار، وانتهت أخيراً بحل ودّي.

وجنّبت التسوية المالية نادي ليفربول الدخول في متاهات المحاكم مع «نيوبالانس» التي رفعت قضية ضد النادي أمام المحكمة العليا العام الماضي، قالت فيها إن لديها الحق في معادلة أي عرض رعاية من شركات أخرى في مسعى لمواصلة شراكتها مع بطل أوروبا، لكن الحكم لم يكن في مصلحتها. وكشف وكلاء لاعبين عن تعطش النجوم لاستئناف اللعب بعد شعورهم بالملل من الجلوس في المنزل.

من جهة أخرى، طلب اتحاد الكرة من الأندية إقامة غرف ملابس جديدة في جانبي الملعب، لتعويض ضيق مساحة غرفة الملابس الحالية، وعدم ملاءمتها لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين اللاعبين، ويمكن لمنصة الشخصيات المهمة أن تتحول لغرفة ملابس، واسعة في فرق مثل كريستال بالاس وبيرنلي، ولم يبلغ اتحاد الكرة اللاعبين حول إقامتهم في فندق، من عدمها، عشية المباريات، ويفضل السير بالخطوات تدريجياً: المرحلة الأولى التمرينات الجماعية، والمرحلة الثانية التمرينات التي تتطلب تقارباً، والمرحلة الثالثة التنسيق مع وزارة الصحة التي تستخدم بعض ملاعب الأندية لفحص «كورونا»، والتدريب، مثل قطبي مانشستر، وواتفورد.

وسيخضع اللاعبون لفحصين أسبوعياً، بواقع 40 فحص «كورونا» كل مرة، وتخطط الأندية لتخصيص أيام الخميس، والاثنين، لفحص «كورونا»، بيد أن الأندية ترغب في إشراك لاعبي الرديف في تمرينات الفريق الأول، وهذا يعني تخطي عدد اللاعبين حاجز الـ25، وربما لن يكفي مع أعضاء الكادر الفني للجميع توفير 40 فحصاً فقط، وذكر التقرير أن بعض الأندية تخطط لشراء مزيد من أجهزة الفحص لسد النقص.