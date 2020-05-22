شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى: لم نتلقى أى عروض من الأندية المصرية لضم كشريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي أن ناديه لم يتلقى أية عروض من قبل نادي الزمالك أو أي نادي مصري للحصول على خدمات اللاعب وجدي كشريدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال قيس عاشور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة اون تايم سبورت 2 الفضائية أن اللاعب وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي مرتبط بعقد ممتد لمدة موسمين مقبلين وبالتالي فإن التعاقد معه لا يمكن الا من خلال إدارة النادي.

وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن انتقال اللاعب الا إذا كانت هناك عروض جادة للاعب في الفترة المقبلة.

وعن أزمة الإيفواري كوليبالي مع النادي الأهلي أكد قيس عاشور أن ظروف فيروس كورونا تسببت في تأخر ارسال مستحقات القلعة الحمراء وأنه يرى ان المستحقات الخاصة بالفريق سيتم ارسالها لإدارة محمود الخطيب في أقرب وقت.

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وكشف المتحدث الرسمي للنجم الساحلي عن عودة التدريبات الجماعية لفرق الدوري التونسي يونيو المقبل بعد موافقة الدولة هناك على ذلك كاشفاً عن أمنياته بعودة البطولة المحلية في أقرب وقت.

في نفس السياق أكد مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض وجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي على إدارة الكرة بالنادى الأبيض لضمه بداية من الموسم الجديد، وكشفت تقارير صحفية تونسية فى الأيام الماضية من خلال مصادر مقربة من نادي النجم الساحلي إن هناك رغبة من نادي ميتز الفرنسى في ضم كشريدة، وينتهي تعاقد اللاعب مع النجم الساحلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا، لذا طرح أحد الوكلاء اسم اللاعب بقوة على إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل ضمه لتعزيز الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل التى تبحث الإدارة البيضاء بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، دعمها فى الموسم القادم حيث تم ترشيح عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية من الدورى المصرى وتنتظر الإدارة البيضاء رؤية كارتيرون حول تلك المسألة لحسم المرشح النهائى لتدعيم تلك الجبهة.

وتابع المصدر ذاته إنه فى حالة رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون فى ضم ظهير النجم الساحلى ستتحرك إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل الحصول على توقيع اللاعب، إلكترونيًا، خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم حسم المسألة من جانب المدرب الفرنسى بعدما قررت إدارة قلعة ميت عقبة ترك كافة الأمور التى تخص الصفقات إلى رؤية المدير الفنى بالتشاور مع إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى كافة الأمور التى تخص الفريق ثم يتم اعتمادها من جانب المجلس الأبيض.