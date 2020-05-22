أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 21 / 5 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 21 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها الأهلي : بعض وكلاء اللاعبين يروّجون للصفقات باستغلال أسم القلعة الحمراء

الأهلي : بعض وكلاء اللاعبين يروّجون للصفقات باستغلال أسم القلعة الحمراء

أكدت إدارة النادي الأهلي أن بعض وكلاء اللاعبين يحاولون تسويق بعض اللاعبين الأجانب عن طريق الزج بأسم الأهلي في مفاوضات لا وجود لا على أرض الواقع ، وفي هذا الشأن أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن النادي ليس طرفاً في صفقات كثيرة محلية وأجنبية تم الزج بأسم النادي فيها خلال الفترة الماضية ، موضحاً أنه مُندهش من لاعبين كثيرين داخل الدوري المحلي وخارجه تم التأكيد على أن الأهلي يتفاوض معهم مع أن هذا الأمر غير صحيح ولا وجود له على أرض الواقع ، وأوضح أمير توفيق أن بعض وكلاء اللاعبين يحاولون استغلال أسم الأهلي في الترويج للاعبيهم من خلال مفاوضات لا وجود لها في الحقيقة.

أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب في وجه العروض الخارجية التى بدأت تنهال على محمد شريف لاعب الفريق المُعار لأنبي وكان أخرها عرضاً من أحد أندية المقدمة في الدوري الإماراتي والذى وضع "جناح" الأهلي تحت ميكروسكوب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لينضم العرض الأماراتي لأكثر من عرض خليجي تلقاه اللاعب خلال الفترة الماضية أبرزها من الإتفاق السعودي عقب تألقه الواضح مع الفريق البترولي لكن إدارة الاهلي ترغب في إستعادة اللاعب عقب إنتهاء الإعارة . Advertisements الأهلي يغلق الباب في وجه عرض إماراتي لضم "جناح" إنبي فى الصيف

يبحث مسئولو النادى الأهلى السيناريوهات المطروحة فى خطة عودة تدريبات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم كله، ويحرص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على التشاور مع إدارة النادى التنفيذية واللجنة الطبية والجهاز الطبى للفريق ومناقشة الأمور المتعلقة بكيفية وسيناريوهات عودة الفريق للتدريبات، فى ظل التصريحات الأخيرة من رئيس الوزراء بعودة النشاط للأندية منتصف يونيو وكذلك عودة التدريبات للأندية منتصف يونيو بشكل تدريجي. الأهلي يبحث سيناريوهات عودة التدريبات وخطة الإجراءات الاحترازية