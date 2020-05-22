شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على مدير مركز شباب السلام بالشيخ زويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إتصال هاتفي بالسيد وافي مسعد عاصي مدير مركز شباب السلام بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذي قد فقد ساقة اليسرى، واستشهد 3 من أقاربه وإصابة عدد آخر من الاهالي إثر الحادث الارهابي بقرية قبر عميره. وخلال الاتصال إطمئن الدكتور اشرف صبحي على مدير مركز شباب السلام، والذي تلقى العلاج بمستشفى العريش العام، ووجه وزير الرياضة إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء بتوفير كافة انواع الدعم للمصاب، مؤكدا على ان الوزارة تضع كافة إمكاناتها لدعم أهالينا في محافظة شمال سيناء. كما قدم وزير الرياضة العزاء لأهالي الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الحادث الارهابي الخسيس.

من ناحية اخري شهد حفل الافطار الذي جمع وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي و هاني ابو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والافريقي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الامور الخاصة بالدوري وعودته للاستئناف الفترة المقبلة.

وطلب الوزير من اتحاد الكرة في جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدوري والشروط الطبية التي ستكون علي كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

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ولم تشهد الجلسة الحديث عن اي امور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد علي ان يتم اقامة الانتخابات لمدة ٤ سنوات في ٢٠٢١.