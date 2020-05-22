شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تفاصيل إفطار الوزير وأبو ريدة والجنايني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل الإفطار الذي جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدوري وعودته للاستئناف الفترة المقبلة.

وطلب الوزير من اتحاد الكرة في جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدوري والشروط الطبية التي ستكون علي كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أي أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد علي أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات في 2021.

كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن الاتحاد الدولي –فيفا- يرفض تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة بأثر رجعي ، وطلب تطبيقه بداية من الانتخابات المقبلة عقب اعتماد اللائحة الجديدة من قبل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني ، والأزمة ما زالت قائمة لأن اللجنة الخماسية تطلب تطبيقه بند الـ8 سنوات بإستبعاد أي عضو ينطبق عليه هذا البند من قبل.