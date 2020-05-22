شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 21 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 21 / 5 / 2020، العديد من الأخبار الهامة التى تأتى على رأسها تحرك مسئولى إدارة نادى الزمالك لتفعيل الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

معروف يوسف يتلقى رغبة من المقاولون باستمراره فى ذئاب الجبل

كشف مصدر مقرب من النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك المعار إلى المقاولون العرب، عن تلقيه تأكيدات من جهاز ذئاب الجبل حول وجود رغبة فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث ستنتهى إعارته إلى ذئاب الجبل بنهاية الموسم الحالى وتلقى تأكيدات بأن جهاز فريقه الحالى يرغب فى استمراره ضمن صفوف الفريق حيث سيحسم موقفه مع إدارة الزمالك خلال الفترة القادمة نظرا لامتداد عقده مع قلعة ميت عقبة، وتوجد صعوبة بشأن عودته إلى النادى الأبيض فى ظل ازدحام قائمة الأجانب بالفريق حيث سيتجه الزمالك إلى تسويقه حال الاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض حول تلك المسألة.

الجهاز الفنى للزمالك يبدأ إعداد خطة عودة النشاط

يعكف الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسى للفريق، لوضع خطة عودة النشاط والتى متوقع ان تكون منتصف يونيو المقبل وفقا لتصريحات مجلس الوزراء، حيث بدأ كارتيرون وجهازه المعاون فى وضع تصور كامل عن طريقة تنفيذ التدريبات فى ظل الإجراءات الاحترازية، ووضع مسافات بين اللاعبين لا تقل عن متر ، وكذلك طريقة عمل التدريبات الجماعية بالكرة ، فى ذات الوقت فان الجهاز المعاون للفرنسى كارتيرون يعمل حاليا على تهيئة اللاعبين نفسيا للعودة الى التدريبات الجماعية فى النادى تحسبا لصدور القرار فى أى وقت.

صالح جمعة خارج حسابات الزمالك

استبعدت إدارة نادى الزمالك فكرة التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلى فى حالة رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالى وتحديدا فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض كارتيرون فكرة ضم صالح جمعة لعدم حاجة الفريق لجهوده فى ظل وجود يوسف أوباما واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقى ومحمد اوناجم وشيكابالا ومحمد عنتر وجميعهم يجيدون فى المراكز التى يلعب فيها صالح جمعة، وفضل الجهاز الفنى للزمالك ان يكون التعاقد مع لاعبين فى مراكز يحتاجها الفريق أهم من الصفقات الجماهيرية.

محمد أبو جبل يطالب سموحة بمليون جنيه

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن الشكوى المقدمة من محمد أبو جبل حارس الزمالك ضد ناديه السابق سموحة للمطالبة بمليون جنيه باقى مستحقاته المتأخرة عن الفترة التى أمضاها بالنادى قبل انتقاله للزمالك، وليس 400 ألف جنيه مثلما تردد مؤخرا، وشدد المصدر على ان أبو جبل قدم الشكوى فى بداية الموسم عن طريق المحامى الخاص به، ولكن لم يتم البت فى الشكوى حتى الان، وكان من المفترض ان يتم مناقشة الشكوى خلال الفترة الماضية الا ان توقف النشاط وتطبيق العزل المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون مناقشتها داخل لجنة شئون اللاعبين حتى الان.

Advertisements

الصفاقسى يكشف حقيقة تلقيه عرضًا من الزمالك للتعاقد مع حمزة المثلوثى

كشفت تقارير صحفية تونسية أن إدارة نادى الصفاقسى لم تتلق أى عرض بشأن التعاقد مع قائد الفريق حمزة المثلوثى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد التقارير التى أشارت إلى رغبة نادى الزمالك فى التعاقد مع الظهير الأيمن الذى ينتهى عقده مع "الأسود والأبيض" نهاية الموسم الكروى الجارى 2019-2020، وذكر موقع "فوت 24" التونسى، نقلا عن مصادر داخل نادى الصفاقسى، أن الإدارة لم تتلق أى عرض لضم المثلوثى، موضحاً أن قائد الفريق أعرب عن رغبته فى مواصلة المشوار وتمديد عقده مع الفريق فى حال عدم وجود عروض أجنبية خلال فترة الانتقالات القادمة.

الاتحاد السكندرى يرفض الاستسلام فى صفقة سيسيه

رفض مسئولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة البوركينابى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر، أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

الزمالك ينتظر تقرير كارتيرون لتحديد مصير المعارين بعد العيد

ينتظر مسؤولو الزمالك تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بشأن لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى بعد إجازة العيد، لحسم مصيرهم خلال المرحلة المقبلة، بعدما تلقى هؤلاء اللاعبين عروضا من أندية مختلفة بالدورى الممتاز، كما أن تقرير كارتيرون سيفيد الزمالك فى حسم ملف الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

مجلس سموحة يحيل شكوى حارس الزمالك للشئون القانونية

قر مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، إحالة شكوى محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السابق والزمالك الحالى إلى الشئون القانونية بالنادى لدراستها بالشكل الكافى وتقديم ما يثبت صحة موقف النادى تجاه اللاعب.. وكان محمد أبوجبل تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة سموحة يطلب فيها الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى والبالغة 400 ألف جنيه، وهو ما قابلته الإدارة الزرقاء بالرفض التام مؤكدين أن هذا المبلغ تم خصمه من اللاعب بناءً على المذكرة التى تقدم بها إبراهيم حسن مدير الكرة لسموحة فى بداية الموسم .

الزمالك يُحذر نجومه من العروض الوهمية فى توقف كورونا

حذرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك لاعبى الفريق من العروض الوهمية التى تداولتها التقارير المختلفة خلال الفترة الماضية، وشددت إدارة الكرة بالنادى الأبيض حول عدم وصول أى عروض رسمية خارجية لنجوم الفريق خلال الفترة الماضية، فيما حددت بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسب للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله.