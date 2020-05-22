حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اللجنة الأولمبية : جاهزون لعودة النشاط وكورونا مستمر لنهاية العام اللجنة الأولمبية : جاهزون لعودة النشاط وكورونا مستمر لنهاية العام وزير الرياضة يلتقي إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة تحويله للاستخدام المجتمعي الأهلي : بعض وكلاء اللاعبين يروّجون للصفقات باستغلال أسم القلعة الحمراء الأهلي يكشف حقيقة ضم مهاجم الرجاء المغربي فى الصيف الأهلي يبحث سيناريوهات عودة التدريبات وخطة الإجراءات الاحترازية Advertisements شوبير: جلسة وزير الرياضة مع أبو ريدة تسفر عن مد عام للجنة الخماسية شبانه في لايف الخليج 365 ": فيفا يرفض تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي الزمالك يُحذر نجومه من العروض الوهمية فى توقف كورونا

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