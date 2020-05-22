شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق الباب في وجه عرض إماراتي لضم "جناح" إنبي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب في وجه العروض الخارجية التى بدأت تنهال على محمد شريف لاعب الفريق المُعار لأنبي وكان أخرها عرضاً من أحد أندية المقدمة في الدوري الإماراتي والذى وضع "جناح" الأهلي تحت ميكروسكوب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لينضم العرض الأماراتي لأكثر من عرض خليجي تلقاه اللاعب خلال الفترة الماضية أبرزها من الإتفاق السعودي عقب تألقه الواضح مع الفريق البترولي لكن إدارة الاهلي ترغب في إستعادة اللاعب عقب إنتهاء الإعارة .

وأبلغ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه برغبته فى عودة محمد شريف مهاجم الفريق المعار لإنبى فور انتهاء إعارته نظراً لحاجة الفريق لجهوده، وذلك خلال الجلسة التى عقدها فايلر مع محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على الكرة، وقام مسئولو الأهلى بإبلاغ محمد شريف بالعودة للفريق فور نهاية الموسم سواء فى حالة استكماله أو الغاؤه، واستبعد مسئولو الأهلى محمد شريف من الصفقات التبادلية التى ينوى الأهلى إبرامها خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وشهدت الأيام الماضية محاولات من بعض الأندية الخليجية ضم محمد شريف كما عرضت بعض الأندية المحلية ضم شريف مقابل الاستغناء عن أحد لاعبيها للأهلى، وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء بشكل تام، بناءً على رغبة المدير الفنى للفريق الذى أوصى باستعادة محمد شريف بعد انتهاء الإعارة، ويُعد محمد شريف واحداً من أهم اللاعبين الذين طلب فايلر استعادتهم بعد انتهاء الإعارة ومعه أكرم توفيق المُعار للجونة، وقدم شريف عروضا جيدة للغاية مع إنبى وسجل أهدافاً مؤثرة أدخلته ضمن قائمة هدافى الدورى، حيث يحتل المركز الثانى بـ9 أهداف رغم أنه يلعب فى مركز الجناح وليس المهاجم الصريح.