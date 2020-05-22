أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اللجنة الأولمبية : جاهزون لعودة النشاط وكورونا مستمر لنهاية العام
اللجنة الأولمبية : جاهزون لعودة النشاط وكورونا مستمر لنهاية العام
أكد حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية إن هناك خطة موضوعة لاستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، مضيفاً في تصريحات إذاعية "النشاط سيعود في ظل المعايشة والتعايش مع فيروس كورونا ورغم أننا أمام كارثة في منتهى الخطورة غير مسبوقة منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام".
وزير الرياضة يلتقي إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة تحويله للاستخدام المجتمعي
التقى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة من اجل وضع التصور النهائى للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة، والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، حيث تنأول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتى توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذى يعمل على تنمية موارد هيئة الإستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.
الأهلي : بعض وكلاء اللاعبين يروّجون للصفقات باستغلال أسم القلعة الحمراء
أكدت إدارة النادي الأهلي أن بعض وكلاء اللاعبين يحاولون تسويق بعض اللاعبين الأجانب عن طريق الزج بأسم الأهلي في مفاوضات لا وجود لا على أرض الواقع ، وفي هذا الشأن أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن النادي ليس طرفاً في صفقات كثيرة محلية وأجنبية تم الزج بأسم النادي فيها خلال الفترة الماضية ، موضحاً أنه مُندهش من لاعبين كثيرين داخل الدوري المحلي وخارجه تم التأكيد على أن الأهلي يتفاوض معهم مع أن هذا الأمر غير صحيح ولا وجود له على أرض الواقع ، وأوضح أمير توفيق أن بعض وكلاء اللاعبين يحاولون استغلال أسم الأهلي في الترويج للاعبيهم من خلال مفاوضات لا وجود لها في الحقيقة.
نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، ما تردد مؤخراً بشأن مفاوضات النادى مع محسن متولى مهاجم فريق الرجاء المغربى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحاً فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن ما تردد فى هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولا يعدو كونه مجرد اجتهادات لا أساس لها على أرض الواقع، لأن الأهلى لم يدخل فى أية مفاوضات من قريب أو بعيد مع مهاجم المغربى، مُتسائلاً: من أين يأتى هؤلاء بمثل هذه الأنباء وتلك المفاوضات الغريبة التى لا نسمع عنها إلا فى وسائل الإعلام فقط؟!.
الأهلي يبحث سيناريوهات عودة التدريبات وخطة الإجراءات الاحترازية
يبحث مسئولو النادى الأهلى السيناريوهات المطروحة فى خطة عودة تدريبات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم كله، ويحرص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على التشاور مع إدارة النادى التنفيذية واللجنة الطبية والجهاز الطبى للفريق ومناقشة الأمور المتعلقة بكيفية وسيناريوهات عودة الفريق للتدريبات، فى ظل التصريحات الأخيرة من رئيس الوزراء بعودة النشاط للأندية منتصف يونيو وكذلك عودة التدريبات للأندية منتصف يونيو بشكل تدريجي.
شوبير: جلسة وزير الرياضة مع أبو ريدة تسفر عن مد عام للجنة الخماسية
كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجلسة التى جمعت وزير الرياضة أشرف صبحى مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، أسفرت عن الاتفاق على مد عام للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى بدلاً من إقامة انتخابات لمدة عام. وقال أحمد شوبير فى برنامجه "وش تانى" على إذاعة أون سبورت، إن الجلسة التى جمعت الوزير بأبو ريدة تم الاتفاق فيها على عدم إقامة انتخابات لمدة عام ومخاطبة الاتحاد الدولى "فيفا" للمد للجنة الحالية لمدة عام جديد على أن يتم إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات فى 2021 وتحديدا عقب اوليمبياد طوكيو .
شبانه في لايف الخليج 365 ": فيفا يرفض تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي
كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن الاتحاد الدولي –فيفا- يرفض تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة بأثر رجعي ، وطلب تطبيقه بداية من الانتخابات المقبلة عقب اعتماد اللائحة الجديدة من قبل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني ، والأزمة ما زالت قائمة لأن اللجنة الخماسية تطلب تطبيقه بند الـ8 سنوات بإستبعاد أي عضو ينطبق عليه هذا البند من قبل.
الزمالك يُحذر نجومه من العروض الوهمية فى توقف كورونا
حذرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك لاعبى الفريق من العروض الوهمية التى تداولتها التقارير المختلفة خلال الفترة الماضية، وشددت إدارة الكرة بالنادى الأبيض حول عدم وصول أى عروض رسمية خارجية لنجوم الفريق خلال الفترة الماضية، فيما حددت بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسب للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله.
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