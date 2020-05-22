شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو : كورونا وراء فشل احترافي في أوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى محمود "عفروتو" لاعب الأهلي الأسبق أنه كان على أعتاب الاحتراف في الدورى الأوزبكستانى خلال الفترة الماضية و لكن أزمة فيروس كورونا المستجد سبب فشل الانتقال و توقف النشاط الرياضى فى العالم .

وأوضح عفروتو خلال تصريحاته تلفزيوينة عبر أون تايم سبورت 2 قائلا " كنت على أعتاب الانتقال لفريق أوزبكستاني يلعب في دوري أبطال آسيا و تواجدت في فترة معايشة وكانت كل الأمور تسير بشكل جيد، وكان من المنتظر انضمامي لهم في شهر أبريل الماضي و ولكن بسبب كورونا توقف كل شيء وحاليا أنا لاعب حر".

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وأشار عفروتو عن أسباب رحيله عن الأهلي في فترة مانويل جوزيه بعدما قرر الأخير الاستغناء عنه إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب أيضا، قال عفروتو: "حزنت للغاية بالرحيل عن الأهلي، كنت أسير بشكل جيد و حلمي كان يكبر أمامي وفجأة رحلت بدون أسباب و البيت عندنا كان وكأن في ميت وليس مجرد أنني رحلت عن الأهلي".

وعلق عفروتو عن الانتقال للزمالك قائلا " أثناء فترة تولي حسام حسن تدريب الزمالك، النادي تحدث معي من أجل الانضمام للفريق و رفضت لأنني رجل أهلاوي وأحب الأهلي ومُخلص لـ الأهلي و شرف كبير بكل تأكيد اللعب مع الزمالك، ولكن كان الأمر صعبا للغاية علي ولذلك رفضت".