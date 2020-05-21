شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يتفاعلون مع الحلقة 28 من «الاختيار»: «لو المشهد بيوجع كده أومال الحقيقة إزاي؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاعل عدد من نجوم الكرة المصرية عبر حساباتهم بـ«تويتر» مع الحلقة 28 من مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة الشهيد المقدم أحمد المنسي والذي استشهد في ملحمة البرث، التي جرت أحداثها خلال الحلقة التي عرضت اليوم الخميس.

ونشر عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز صورة لأبطال الكمين معلقًا عليها قائلًا: «في الجنة يا أبطال»، فيما نشر إسلام محارب، لاعب الأهلي المعار إلى الجونة صورة لأحد مشاهد الحلقة معلقًا: «الله يرحم شهداء الوطن».

وكذلك نشر شريف إكرامي، حارس الأهلي، صورة لـ«منسي» وزملائه معلقًا: «اللهم ارحم كل بطل استشهد في سبيل هذا الوطن، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها». ومع الصورة نفسها نشر عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي تعليقًا على حسابه قائلًا: «رحم الله شهداء الوطن».

وكانت الصورة ذاتها حاضرة في تغريدة لسعد سمير مدافع الأهلي، الذي أضاف لها تعليقًا: «منسي بقا اسمه الأسطورة.. رحمة الله عليكم أبطال الجيش المصري العظيم»، وأضاف زميله محمود كهربا في تغريدة على حسابه: «لو كان المشهد بيوجع كدا أمال الحقيقة بتوجع ازاي احنا سمعنا عن معركة البرث لكن مشوفنهاش، الحمدلله إن الناس شافت وحست وعرفت قيمة هؤلاء الأبطال أما أهالي الشهداء يفتخروا ويفرحوا بأبطالنا دول مش ولادهم ولا فخرهم لوحدهم دول ولاد وأخوات 100 مليون مصري مبيخلصوش».

ونشر وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة للشهيد «منسي» علق عليها قائلًا: «البطل الشهيد رمز الرجولة»، بينما غرد المحلل الرياضي خالد بيومي على حسابه تعليقًا على الحلقة بدوره قائلًا: «تحية لكل أبطالنا الشهداء من جيش مصر العظيم».

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