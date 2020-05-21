شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق يعلق على حلقة «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد مجدي، لاعب نادي الزمالك السابق، على الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، والتي تضمنت ملحمة البرث وجسدت لحظات استشهاد البطل أحمد المنسي وزملائه في الكمين.
وقال «مجدي»، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «ربنا يرحم شهدائنا من القوات المسلحة وكل واحد لازم نفخر بيه وهو بيدافع عن شعبه وبلده، ربنا يرحم البطل منسي وكتيبته».
وأضاف: «شكرًا لتجسيد هذه الشخصية من أمير كرارة وكل القائمين على العمل، تحيا مصر».
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