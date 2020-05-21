شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: اخضاع كل من في الملعب لاختبارات كورونا في حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة انه في حالة استئناف بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة سيتم عمل اختبار لجميع الفرق متضمنة اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي واي شخص سيتواجد مع الفريق وفي ارضية الملعب خلال التدريبات والمباريات.

تابع مسئولو اتحاد الكرة ان تكاليف العينة الخاصة بفيروس كورونا تصل الي 2000 جنيه وعدد اي فريق يصل الي 50 ل 60 فريق اي ان تكاليف اجراء العينات ستصل الي 100 الف جنيه.

في سياق متصل كشف الإعلامي محمد شبانه في " لايف اليوم السابع " عبر صفحة فيسبوك أن هناك حالة من الانقسام داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لاستئناف النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، وهناك تخوف واختلاف ولكن من لا يريد تصدر المسئولية عليه الرحيل .

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كشف الإعلامي محمد شبانه في " لايف اليوم السابع " عبر صفحة فيسبوك أن هناك حالة من الانقسام داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لاستئناف النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، وهناك تخوف واختلاف ولكن من لا يريد تصدر المسئولية عليه الرحيل .

أضاف محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع : أن تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بعودة الأندية للتدريبات قرار أعاد الروح للوسط الكروي ، مؤكداً أن هذا القرار يصب في مصلحة الجميع سواء الممارسين للرياضة في مختلف المحافظات و عودة الدوري أمر يؤكد على قوة الدولة ولكن عودته يجب أن تكون بأسس ونظام يتبعه الجميع.

أشار الإعلامي شبانه أن هناك إجراءات واحترازات تتخذها اللجان الطبية للجنة الاوليمبية و اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وعلى الجميع الإلتزام بها وتطبيقها بشكل صحيح كما هو الحال في الدوري الألماني الذى يطبق الشروط بكل حزم ، وعلى الأندية الإلتزام بالقرارات التي تتخذ ، و أنه يثق أنه في حالة عودة النشاط سيلتزم الجميع وسيتكاتفون للخروج لبر الأمان