الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة العروض السعودية لمعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسئول بالنادي الأهلي، إنهم لم يستقبلوا أي عروض لشراء اللاعب الدولي التونسي علي معلول في الفترة السابقة.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أن إدارة الأهلي لا تنوي التفريط في اللاعب بأي ثمن، نظراً لكونه من أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر.

يُذكر أن تقارير تونسية قد أشارت إلى اهتمام نادي الهلال السعودي بشراء علي معلول من النادي الأهلي بعد الأداء المميز الذي قدمه الدولي التونسي.

ويستعد النادي الأهلي للعودة للتدريبات تمهيداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد إشارة وزير الشباب والرياضة بالعودة للمران الشهر المقبل.