تقارير يونانية: وردة سيعود لباوك لكن سيتدرب منفردًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يستعد عمرو وردة لاعب المنتخب المصري من أجل العودة إلى باوك من جديد بعد إلغاء نادي لاريسا لإعارة، غير أنه سوف يتدرب بشكل منفرد.

وقال موقع "إنوسي" اليوناني أنه عقب قرار أليكسيس كوجاي رئيس نادي لاريسا باستبعاد عمرو وردة لأسباب تأديبية سوف يعود إلى باوك لكنه لن ينخرط في التدريبات الجماعية.

وسيتمكن عمرو وردة من التدريب داخل نادي باوك لكنه لن يستطيع العمل مع باقي عناصر الفريق وسيعمل بشكل منفرد.

ولن يستطيع عمرو وردة التواجد داخل النادي خلال توقيتات الفريق الجماعي، وسوف يحصل على مواعيد مختلفة من أجل التواجد داخل مركز التدريبات بالنادي.