أسطورة ليفربول يربط مستقبل صلاح مع الفريق بـ"السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح كيني دالجليش أسطور ليفربول السابق كلاعب ومدرب أن الثلاثي الهجومي للفريق، محمد صلاح، ساديو مانيو، وربيرتو فيرمينو لن يتخذوا قرارًا بالرحيل عن النادي إلا إذا شعروا بعدم السعادة.

وقال دالجليش في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" اليوم الخميس: "بالنسبة لهم (الأندية الأخرى) يعتقدون أن بإمكانهم التعاقد مع ساديو مانيو، لكن من وجهة نظرى ما لم يشعروا (صلاح، مانيو وفيرمينو) بعدم السعادة لوجودهم في ليفربول لن يرحل أي منهم."

وتابع: "في النهاية الكل يتغير، يرحل لاعب ويأتي أخر، لكن ما لم يتخذ ليفربول قرار برحيل أي لاعب في الفريق الحالي لن يرحل أحد."

وتداولت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة تقارير عن إمكانية رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني، غير أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية معلنة حتى الآن من جانب أندية أخرى.