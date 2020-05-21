أكدت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية المصرية، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة د. أشرف صبحي تدرس وضع الحافز الرياضي واعتماده رسمياً لممارسي كرة القدم النسائية من طلبة المدارس.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية على شاشة النيل للرياضة اليوم الخميس، أنه جرى تواصل بين مسؤولي الاتحاد والوزارة في هذا الشأن من خلال اجتماعات تمت للارتقاء بمنظومة الكرة النسائية في مصر.

وواصلت، خلال الاجتماعات تم عرض إمكانية إضافة التحفيز الرياضي للاعبات المشاركات من طلبة المدارس شأن الأولاد، ومن المنتظر تطبيق هذه الإضافة الجديدة في القريب العاجل.

رياضة كرة القدم النسائية من طلبة المدارس.وأضافت، في تصريحات تلفزيونية على شاشة النيل للرياضة اليوم الخميس، أنه جرى تواصل بين مسؤولي الاتحاد والوزارة في هذا الشأن من خلال اجتماعات تمت للارتقاء بمنظومة الكرة النسائية في مصر.وواصلت، خلال الاجتماعات تم عرض إمكانية إضافة التحفيز الرياضي للاعبات المشاركات من طلبة المدارس شأن الأولاد، ومن المنتظر تطبيق هذه الإضافة الجديدة في القريب العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تدرس وضع الحافز الرياضي في المدارس للاعبات الكرة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.