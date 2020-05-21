أمريكا ترشح منتجع بولاية فلوريدا لاستضافة دوري السلة

انضم منتجع ديزني وورلد المتواجد في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى الأماكن المقترحة من مسئولي دوري كرة السلة، لاستضافة فعاليات المسابقة الأكثر جماهيرية على مستوى العالم في اللعبة عند استئناف النشاط.

وأشارت تقارير أمريكية، أن عودة منافسات دوري المحترفين في يوليو هو السيناريو الأقرب مع غياب الجماهير، على أن يتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة. وتوقفت المنافسات منذ 11 مارس الماضي، بسبب تداعيات أزمة

مستوى العالم في اللعبة عند استئناف النشاط.وأشارت تقارير أمريكية، أن عودة منافسات دوري المحترفين في يوليو هو السيناريو الأقرب مع غياب الجماهير، على أن يتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة. وتوقفت المنافسات منذ 11 مارس الماضي، بسبب تداعيات أزمة كورونا وظهور أكثر من إصابة بين صفوف اللاعبين.

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