اتحاد الكرة يعلن اقتراب انطلاق دوري مراكز الشباب للكرة النسائية

أكدت سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، والمشرف على مجال كرة القدم النسائية في مصر، أن منافسة جديدة خاصة بهذه اللعبة ستنطلققريباً.
وأكدت في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، على شاشة قناة النيل للرياضة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على إقامة مسابقة خاصة بمراكز الشباب على مستوى كرة القدم النسائية تمثل كافة المحافظات.
وواصلت، حتى الآن توصلت الجبلاية إلى اتفاق مع 46 مركز، قبل أن تتوقف الأمور منذ مارس الماضي بسبب تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.
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