وزير الرياضة يلتقي بأعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة تحويله للاستخدام المجتمعي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة من أجل وضع التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة.

والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

تناول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتي توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذي

يعمل علي تنمية موارد هيئة الإستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.

كما استعرض الاجتماع شرح تفصيلي بتطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة وكيفية استغلال المساحات الموجودة داخل الإستاد، ونقط الدخول والخروج من والي الاستاد، وتناول ايضا التصور الخاص بإنشاء الفرع الجديد لنادي " النادي ".

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الجدير بالذكر ان الدراسة تشتمل علي مقترح إنشاء فرع لنادي النادي The Club

داخل هيئة الإستاد، للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء نادي للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.

ووجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتخطيط المساحات والمشروعات المقترح إنشاؤها داخل هيئة استاد القاهرة الرياضي، للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هيئة استاد القاهرة، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.