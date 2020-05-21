رياضة | تصريحات مفاجأة من رمضان صبحي بشأن احترافه في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات مفاجأة من رمضان صبحي بشأن احترافه في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي عن تجربة احترافه في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصريحات مفاجأة.

وقال صبحي : " تجربة الدوري الإنجليزي أضافت لي الكثير، أنا سافرت لإنجلترا وسني صغير، وذهبت على الدوري الإنجليزي مباشرة".

Advertisements

وتابع نجم القلعة الحمراء : " رحلت عن الأهلي وكان هناك التزام كبير بكل تأكيد، ولكن هذا الالتزام زاد بعد احترافي، التدريب في كل تمرينه يكون بنسبة 100 %، وهناك الأجواء كرة قدم فقط "جو شغل بس"، الملاعب أيضا رائعة، وكل هذه الأمور تحفزك على اللعب والتدريبات، فهي تجربة أفادتني في مسيرتي".

وأنهى رمضان صبحي حديثه قائلا: " تعلمت أمور في فترة الاحتراف جعلتني أشعر عند عودتي لمصر أنني أفضل من الآخرين في بعض الأشياء، فبالتأكيد أفادتني كثيرا".

وتنهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له العودة بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.