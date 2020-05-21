رياضة | رئيس يويفا يؤكد إقامة بطولة أمم أوروبا العام المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس يويفا يؤكد إقامة بطولة أمم أوروبا العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2021 العام المقبلة، نافيًا بذلك أي تأجيل آخر للبطولة الكبرى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأجلت البطولة، التي كانت من المقرر إقامتها في 12 مدينة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، إلى العام المقبل 2021؛ بسبب جائحة فيروس كورونا التي أضرت بجدول الرياضة في العالم.

وقال تشيفرين الأسبوع الماضي، إنه توجد مشاكل مع 3 بين 12 مدينة ستستضيف البطولة، لكنه أكد أن هذه المخاوف لن تمنع إقامتها.

وأضاف رئيس اليويفا لصحيفة إلموندو الإسبانية: "البطولة ستقام العام المقبل، نعم أراهن على ذلك. لا أفهم لماذا لا يجب أن تقام في موعدها العام المقبل. لا أعتقد أن الفيروس سيستمر إلى الأبد".

وزاد: "الوضع خطير لكنه يتحسن ونحن أكثر حذرا الآن. نعرف الكثير بشأن الفيروس وحتى الآن أنا متفائل".

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وفي حين أن بعض البطولات المحلية في أوروبا، بينها الدوري الألماني، عادت لاستئناف نشاطها لكن المباريات تقام بدون جماهير حتى الآن.

وحذر بعض الخبراء من أن حضور الجماهير لن يكون آمنا حتى يكون هناك لقاح للفيروس.

ومع ذلك يعتقد تشيفرين، أنه لن يمر وقت طويل قبل عودة الجماهير لمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عنه: "لا أحب الرؤى المتشائمة التي تقول إنه يجب أن نتوقع موجة ثانية أو ثالثة أو خامسة من الفيروس. الناس الذين نعرفهم سيموتون يوما ما لكن هل نحن بحاجة للقلق الآن؟ هل ينبغي أن نشعر بالخوف الآن؟ لا أعتقد ذلك".

وأردف: "نحن جاهزون (لإقامة بطولة أوروبا) وسنواصل إتباع توصيات السلطات الصحية. متأكد تماما من أن كرة القدم الجيدة بحضور الجماهير ستعود قريبا".