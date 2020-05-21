رياضة | مانشيني يعلق على عودة الدوري الايطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشيني يعلق على عودة الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، اليوم الخميس، عن استئناف بطولة الدوري الايطالي من جديد.

واعرف المدير الفين عن قلقه إزاء الحمل والجهد البدني الذي سيواجهه اللاعبون، موضحاً أن هناك سلسلة طويلة من المباريات المتبقية من موسم 2019-2020، يجب أن تنتهي هذا الصيف وبعدها بقليل سيبدأ الموسم الجديد.

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وأكد مانشيني خلال مقابلة أجراها معه التليفزيون الرسمي لروما "أرى أن هنام فوضى كبيرة. إذا تحدثت فقط بصفتي مدرب فأتمنى أن ينتهي الموسم الحالي تماماً للعودة والبدء في هدوء، لأن الموسم المقبل ستكون هناك سلسلة لا متناهية من المباريات ولا أعلم كيف سيخوضها اللاعبون".

وأضاف "ولكن في الحقيقة نعيش حياة مختلفة منذ عدة أشهر وأتمنى أن نعود للعب الكرة من جديد لأن هذا عملنا وأكثر ما نحبه وهي أكثر شيء يمتع الناس".

وحول إمكانية استئناف "السيري آ" بدء من منتصف يونيو(حزيران) المقبل وإنهائه في أغسطس(آب) وذلك قبل بداية الموسم الجديد في الأول من سبتمبر(أيلول)، قال مانشيني: "ستكون هناك الكثير من الإصابات. أعتقد أنه إذا استؤنف الموسم لن يكون جميع اللاعبين في أفضل مستوياتهم ولكن شيئاً فشيئاً سيستعيدوا حالتهم الرياضية. أتمنى ألا تحدث الكثير من الإصابات".