رياضة | بعد رغبته في البقاء.. تعرف على أرقام إيريك تراوري مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رغبته في البقاء.. تعرف على أرقام إيريك تراوري مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 مسيرة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مصر، بعد ارتفاع أعداد المصابين في مصر.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

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أرقام إيريك تراوري مع بيراميدز

البوركينابي إيريك تراوري خاص مع بيراميدز في المجمل 40 مباراة سجل 17 هدفا وصنع 7 آخرين.

خلال فترة ما قبل توقف الدوري هذا الموسم لعب تراوري مع بيراميدز 21 مباراة بمختلف المسابقات سجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

في الدوري المصري خاض البوركينابي مع بيراميدز 12 لقاء، سجل هدفين وصنع 3.

وفي الكونفدرالية سجل 5 أهداف وصنع 3، حيث سجل في شباك كلا من: يانج أفريكانز “هدفين” ونواذيبو الموريتاني “هدفين” والمصري هدف.