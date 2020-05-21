رياضة | النصر يقترب من تجديد تعاقده مع فيتوريا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النصر يقترب من تجديد تعاقده مع فيتوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي، من تجديد تعاقدها مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة (الاقتصادية) السعودية على موقعها الألكتروني الرسمي اليوم أن إدارة النصر لاقت إيجابية من المدرب البرتغالي لتجديد عقده، لاسيما وأن عقده الحالي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط فيتوريا بالعودة للدوري البرتغالي من جديد، فيما ترددت أنباء بشأن اقترابه من تدريب فريق فناربخشه التركي، إلا أن الصحيفة السعودية أكدت أن المدرب في طريقه لتجديد عقده مقابل الحصول على 7 مليون يورو سنويا هو وجهازه المعاون مع إضافة بعض الامتيازات المادية حال تحقيق الألقاب.

يذكر أن فيتوريا حقق رفقة النصر لقب النسخة الماضية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).