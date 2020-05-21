رياضة | سببان وراء تراجع ستاندرليج البلجيكي عن التعاقد مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سببان وراء تراجع ستاندرليج البلجيكي عن التعاقد مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك من حسابات نادي ستاندرليج البلجيكي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدي النادي الأوروبي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه في وقت سابق.

وذكرت صحيفة " voetbalnieuws" أن نادي ستاندرليج قرر التراجع عن التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يواجهها الفريق البلجيكي خلال الفترة الحالية، على خلفية إلغاء الموسم الكروي في بلجيكا بسبب ازمة فيروس كورونا.

كما أشارت الصحيفة أن الوضع المالي للنادي البلجيكي ليس السبب الوحيد للتراجع عن صفقة نجم الزمالك، ولكن دخول ناديي طرابزون سبور التركي ومونبيليه الفرنسي في الصراع للفوز بخدمات اللاعب المغربي، دفع إدارة النادي للتراجع عن الدخول في مفاوضات لحسم الصفقة.

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وكانت تقارير صحفية أكدت اهتمام أوروبي كبير بالتعاقد مع أشرف بنشرقي بعد تألقه اللافت للأنظار مع الزمالك في الفترة الماضية، حيث أشارت التقارير لتلقي اللاعب عدة عروض من نيس وستراسبورج ومونبيلييه في فرنسا، وطرابزون سبور التركي وأولمبياكوس اليوناني، بالإضافة لبعض العروض الخليجية.

ويتمسك مسئولو النادي الزمالك باستمرار بنشرقي مع الفريق بالموسم المقبل، بعدما أصبح من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

الجدير بالذكر أن "بنشرقي" يرتبط بعقد مع الزمالك يمتد حتي 2022 ولا يمكنه الرحيل إلا عبر بوابة إدارة القلعة البيضاء.