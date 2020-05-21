رياضة | رابطة الدوريات الأوروبية تحدد موعد 12 بطولة دوري محلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوريات الأوروبية تحدد موعد 12 بطولة دوري محلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوريات الأوروبية أن هناك 12 بطولة محلية ستنطلق في الأيام المقبلة بناء على المعلومات التي وردت إليها من البلدان المختلفة.

وأظهرت البيانات اتخاذ قرارات باستئناف 12 بطولة، واحتمال عودة 14 دوريا آخر، بينها الإسباني في 12 يونيو.

وبعد إلغاء أربع بطولات دوري (البلجيكي والفرنسي والهولندي والاسكتلندي)، واستئناف الدوري الألماني في 16 من الشهر الجاري، تتوقع الرابطة عودة الدوريات هذا الشهر، في التشيك (يوم 25) والدنمارك (28) وبولندا (29) وليتوانيا وصربيا (30 مايو).

وفي يونيو سيستأنف الدوري في النمسا (يوم 2) والبرتغال (4) وتركيا (12) والنرويج (16) وروسيا (21).

وأشارت إلى أن هناك 14 بطولة دوري أخرى قيد الاستئناف، بعد عودة فرقها للتدريبات يوم 8 من الشهر الجاري.

Advertisements

ولفتت الرابطة إلى أن البريميرليج، الذي عادت فرقه للتدريبات في 19 مايو، قد يستأنف المباريات الشهر المقبل.

وتوقعت استئناف منافسات الدوري اليوناني، في 6-7 يونيو، في انتظار قرار الحكومة.

وفي إيطاليا، عادت الفرق للتدريبات يوم 20 مايو، وقد تعود منافسات السيري آ في 13 يونيو، بانتظار صدور قرار من الحكومة يوم 28 مايو.

ويعد تاريخ 13 يونيو هو الأرجح حتى الآن، لعودة المنافسات بالدوري الروماني.

ويدور الحديث عن احتمال عودة الدوري في سلوفاكيا، يوم 3 يونيو دون جمهور، و18 من نفس الشهر في سويسرا، و30 يونيو في أوكرانيا.

وفي فنلندا، يُتوقع عودة الدوري في 1 يوليو، والسويد في 14 يونيو، وكازاخستان خلال شهر يونيو، ولاتفيا في 14 يونيو.