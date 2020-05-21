رياضة | قرار مفاجيء من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن الهبوط

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجيء من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن الهبوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مصير الهبوط في دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، في حال إلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان عبر موقعها الرسمي، ذكرت الرابطة اليوم الخميس أنه سيتم أيضا إقامة الدور الفاصل، ولن يتغير وضعه الحالي، حيث يقام بمشاركة 4 فرق.

وبالنسبة لأي من الدوريات المحلية في إنجلترا فإن قرار إنهاء الموسم مبكرا يتطلب موافقة 51% أو أكثر من الأندية، علما بأن أندية دوري الدرجة الثالثة صوتت بالفعل على إنهاء الموسم.

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وسيتم تحديد المراكز على أساس معدل النقاط لكل مباراة. وأوصت رابطة الدوري الإنجليزي، بالإبقاء على آلية الصعود والهبوط.



وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة، ريك باري: "في ظل وجود رغبة قوية للالتزام بأقصى درجة ممكنة باللوائح للتأكيد على وجود اتساق في النهج المتبع في كل الدوريات التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي، فإن مجلس الإدارة يدرك دائما أن الحل الفردي الذي يرضي كل الأندية سيكون من الصعب دائما إيجاده".

وأضاف: "لكننا في مرحلة الآن تحتاج إلى إجراء قوي وحاسم من أجل مصلحة الرابطة وأعضائها".

وما زال الدوري الإنجليزي الممتاز يخطط لاستئناف نشاطه الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين من التوقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

