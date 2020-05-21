شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي للبوندسليجا: إذا كان «هالاند» بهذه الجودة فلماذا يلعب في دورتموند؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث كريستيان سيفرت، الرئيس التنفيذي للدوري الألماني «البوندسليجا»، عن إمكانية رحيل النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، عن فريقه وتأثيره على المسابقة.

وكان النجم الدولي النرويجي قد انضم إلى صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني في يناير الماضي قادمًا من أر بي سالزبورج النمساوي بعد منافسة قوية من مانشستر يونايتد على توقيعه، فيما شارك حتى الآن في 9 مباريات في الدوري الألماني أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 3.

وربطت العديد من التقارير مؤخرًا اللاعب صاحب الـ 19 عامًا بالرحيل سريعًا عن الدوري الألماني للانضمام إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي أو الإسباني الصيف القادم.

وقال «سيفرت» لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «رحيل أي لاعب عظيم هو خسارة، ولكني سأسألكم: إذا كان جيد جدًا إذن لماذا يلعب في دورتموند؟».

وأضاف: «من السهل الآن أن تعجب بلاعب هو بالفعل في قلب الاهتمام العالمي، الشئ الصعب هو التوقيع معه قبل أن يحدث ذلك، ودورتموند فعل ذلك».

ويدخل «هالاند» حاليًا على رادار العديد من صفوة الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريـال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد.

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