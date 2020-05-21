إيهاب جلال يراقب الموقف النهائي لـ سعيدو صنبورى مع المصرى لضمه للمقاصة

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جدة - عمرو شويل يراقب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة الموقف النهائى للبوركينى سعيدو صنبورى مدافع المصرى البورسعيدى من أجل الدخول فى مفاوضات معه من أجل استقطابه للفريق الفيومى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مصر المقاصة بلاعب سوبر .
ويرفض اللاعب تجديد تعاقده مع المصرى البورسعيدى حتى يعلم الموقف النهائى من مسابقة الدورى سواء بالعودة واستكمال الموسم او إلغائها .
ويرتبط صنبورى بعلاقة قوية مع إيهاب جلال منذ أن كان الأخير مديرا فنيا للمصرى البورسعيدى خلال الموسم الحالى وكان اللاعب يشارك بشكل أساسى سواء فى الخط الخلفى أو فى منطقة الوسط المدافع .
من ناحية أخرى يحاول بعض الوسطاء إيجاد حلول ودية للأزمة التى تفاقمت خلال الأيام الماضية بين حسام حسن المدير الفنى الأسبق للمصرى البورسعيدى وإدارة النادى الساحلى، بعدما قدم المدير الفنى شكوى باتحاد الكرة يطالب بقيمة شهر من راتبه كمتأخرات، وهو ما يساوى مليون جنيه، وهو ما دفع إدارة المصرى للتظلم فى الجبلاية ورفع دعوى مدنية ببورسعيد للحفاظ على حقوق النادى، مؤكدين أن المدير الفنى كان قد حصل على مقدم تعاقد شهرين من راتبه فى بداية تجديد التعاقد للعام الثالث على التوالى ثم رحل.
ويسعى وليد بدر المدير الإدارى لـالمصرى البورسعيدى سابقا فى جهاز حسام حسن لإيجاد حل وسط مع على الطرابيلى أمين صندوق النادى المصرى، والذى يرتبط بعلاقة قوية مع التوأم حسن منذ أن توليا قيادة الفريق .
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