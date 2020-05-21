شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يلتقي بمجلس إدارة استاد القاهرة لوضع التصور النهائى للمشروعات بالهيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة من اجل وضع التصور النهائى للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة، والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، حيث تنأول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتى توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذى يعمل على تنمية موارد هيئة الإستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.

كما استعرض الاجتماع شرح تفصيلى بتطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة وكيفية استغلال المساحات الموجودة داخل الإستاد، ونقط الدخول والخروج من وإلى الاستاد، وتنأول ايضا التصور الخاص بإنشاء ألفرع الجديد لنادى " النادى ".

Advertisements

الجدير بالذكر ان الدراسة تشتمل على مقترح إنشاء فرع لنادى النادى The Club داخل هيئة الإستاد، للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء نادى للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.

ووجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الآنتهاء من وضع خطة متكاملة لتخطيط المساحات والمشروعات المقترح إنشاؤها داخل هيئة استاد القاهرة الرياضي، للبدء فى اتخإذ الخطوات التنفيذية بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية هيئة استاد القاهرة، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخإذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.