شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يسعى لتدبير جزء من مستحقات اللاعبين لصرفها قبل عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تدبير جزء من مستحقات اللاعبين لصرفها قبل عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل بعدما نجح المجلس فى صرف جزء من المستحقات خلال الشهرين الماضيين بعد موافقة اللاعبين على خصم 50 % من مستحقاتهم المالية لدى النادى بعد إيقاف النشاط بسبب تفشى فيروس كورونا القاتل الذى داهم العالم وأدى لإيقاف مسابقة الدورى منذ منتصف مارس الماضى .

ويسعى مجلس إدارة المصرى إلى إيجاد حلول جذرية لأزمة المستحقات المالية للاعبين نظرا لوجود ازمة مالية جراء توقف النشاط الكروى بالإضافة لعدم وجود فلوس للبث بعد إيقاف المسابقة .

وسيقوم مجلس إدارة المصرى باقناع اللاعبين بالحصول على جزء من مستحقاتهم خلال الفترة الحالية للصرف على أسرهم على أن يحصلوا على الجزء المتبقى خلال الفترة المقبلة بعد اتضاح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروى .

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من ناحية اخرى يحاول بعض الوسطاء إيجاد حلول ودية للأزمة التى تفاقمت خلال الأيام الماضية بين حسام حسن المدير الفنى الأسبق للمصرى البورسعيدى وإدارة النادى الساحلى بعدما قام المدير الفنى برفع شكوى فى اتحاد الكرة يطالب بقيمة شهر من راتبه كمتأخرات وهو ما يساوى المليون جنيه ، وهو ما دفع إدارة المصرى لعمل تظلم فى الجبلاية ورفع دعوى مدنية ببورسعيد للحفاظ على حقوق النادى مؤكدين أن المدير الفنى كان قد حصل على مقدم تعاقد شهرين من راتبه فى بداية تجديد التعاقد للعام الثالث على التوالى ثم رحل .

ويسعى وليد بدر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى سابقا فى جهاز حسام حسن إيجاد حل وسط مع على الطرابيلى أمين صندوق النادى المصرى والذى يرتبط بعلاقة قوية مع التوأم حسن منذ أن توليا قيادة الفريق .

وأكد مصدر مسئول بالمصرى أن كافة الأطراف تسعى إلى إنهاء الأزمة فى أقرب وقت ممكن حفاظا على العلاقة المتينة التى تجمعهما فى ظل حالة الحب بين حسام حسن وجماهير بورسعيد ، إلا أنه عاد وأكد أن حسام حسن لم يقم بأى فعل ضد إدارة المصرى وأن الأخيرة تقابله نفس الشعور وأنها قامت برفع الدعوى حفاظا على حقوق النادى المادية خاصة وأن الجميع يعانى حاليا من عدم وجود السيولة المالية التى يقوم بها على الصرف على الموظفين واللاعبين فى ظل تجميد النشاط الكروى .