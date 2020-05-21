شكرا لقرائتكم الأهلي: بعض وكلاء اللاعبين يستغلون اسم القلعة الحمراء في ترويج الصفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت إدارة النادي الأهلي أن بعض وكلاء اللاعبين يحاولون تسويق بعض اللاعبين الأجانب عن طريق الزج بأسم الأهلي في مفاوضات لا وجود لا على أرض الواقع ، وفي هذا الشأن أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن النادي ليس طرفاً في صفقات كثيرة محلية وأجنبية تم الزج بأسم النادي فيها خلال الفترة الماضية ، موضحاً أنه مُندهش من لاعبين كثيرين داخل الدوري المحلي وخارجه تم التأكيد على أن الأهلي يتفاوض معهم مع أن هذا الأمر غير صحيح ولا وجود له على أرض الواقع ، وأوضح أمير توفيق أن بعض وكلاء اللاعبين يحاولون استغلال أسم الأهلي في الترويج للاعبيهم من خلال مفاوضات لا وجود لها في الحقيقة.

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على الصعيد ذاته ، نفى أمير توفيق ما تردد مؤخراً بشأن مفاوضات النادى مع محسن متولى مهاجم فريق الرجاء المغربى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما تردد فى هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولا يعدو كونه مجرد اجتهادات لا أساس لها على أرض الواقع، لأن الأهلى لم يدخل فى أية مفاوضات من قريب أو بعيد مع مهاجم المغربى، مُتسائلاً: من أين يأتى هؤلاء بمثل هذه الأنباء وتلك المفاوضات الغريبة التى لا نسمع عنها إلا فى وسائل الإعلام فقط؟!.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد تناولت أن الأهلى دخل فى مفاوضات مع محسن متولى، صاحب الـ34 عاماً، بل وأكدت أن المهاجم المغربى رحّب بالعرض الأهلاوى ما يعنى دخول المفاوضات مرحلة مُتقدمة لحسمها فى ميركاتو الصيف المقبل، قبل أن يُبدد أمير توفيق هذه المفاوضات شكلاً وموضوعاً ويؤكد أن الأهلى لم يتحدث مع مهاجم الرجاء المغربى.