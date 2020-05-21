شكرا لقرائتكم شبانة يكشف فى لايف اليوم السابع عن ثنائى الزمالك الأجنبي بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة عبر " لايف اليوم السابع " ، عن أن الزمالك بدأ في التفكير في التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد وحدد الثنائى وجدي كشريدة ظهير النجم الساحلي واري بابل جناح أول أغسطس الأنجولي هما الثنائي الأجنبي الأقرب للانضمام إلي صفوف الزمالك في الموسم الجديد حيث تنتهي عقودهما مع أنديتهما بنهاية الموسم الحالي .

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وأضاف محمد شبانة في برنامجه " مع شبانة " : محمد أوناجم من الوارد رحيله وبابل سيكون بدلاً منه و أيضاً كشريدة بديل للهارب حمدي النقاز ، و أري أن الدوري المصري أو الزمالك به لاعبين مميزين في مركز الظهير و الجناح الأيمن على رأسهم حازم إمام و أحمد زيزو الذى يجيد اللعب في هذا المركز و ناشئ الزمالك أحمد عيد بالإضافة إلى رجب بكار لاعب بيراميدز و باهر المحمدي أفضل من الأجانب.

وتابع شبانة في لايف اليوم السابع عبر صفحات فيسبوك : جهاز الزمالك أشاد بإمكانية الثنائى كشريدة و الأنجولي بابل لذا ستحسم ادارة الكرة بالزمالك مع كارتيرون المسالة للتحرك نحو ضمهما في حالة استمرار عدد الأجانب بالموسم الجديد بنفس عدد الموسم الحالي اي ان الفريق وقتها سيستطيع الحفاظ علي ساسي وبن شرقي ومعهما أوناجم الي جانب ضم الثنائي كشريدة وبابل مع تسويق كاسونجو وضم مهاجم محلي بدلا منه.