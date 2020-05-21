بطولة ألمانيا: قرابة 13 ألف مشجع من الورق في ملعب مونشنغلادباخ

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





دوسلدورف: يخوض بوروسيا مونشنغلادباخ مباراته السبت ضد ضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثانية بعد استئناف الدوري الألماني إثر توقف دام لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، أمام قرابة 13 ألف مجسم ورقي لمشجعيه في محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب موصدة.

وتبنّى مونشنغلادباخ فكرة وضع مجسمات من الورق المقوى لملء المقاعد الفارغة أيضا في مباراته الأولى بعد العودة من التوقف السبت الماضي ضد إينتراخت فرانكفورت (3-1)، مانحا مشجعيه فرصة الحصول على صورة مجسمة لهم بالحجم الطبيعي لوضعها في المدرجات مقابل 19 يورو للمجسم الواحد.

وكشف رئيس مجموعة المشجعين "فانبروجيكت مونشنغلادباخ"، توماس لودفيك، لوكالة "سيد" الألمانية الرياضية المتعاونة مع فرانس برس "أننا "قمنا بتثبيت قرابة 13 ألف مجسم، لكن الطلب وصل الى حوالي 20 ألف مجسم".

ورأى ماركس إيبرل، المدير الرياضي للنادي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري قبل المرحلة السابعة والعشرين، أنها "عملية رائعة تخلق أجواء في الملعب وتُذَكِر في الوقت نفسه أن كرة القدم بدون مشجعين ليست هي نفسها".

Advertisements

وكان مدرب مونشنغلادباخ ماركو روزه سعيدا بهذه المبادرة، قائلا "إنه أمر رائع. تشعر حقا أنك لست وحيدا عندما تخوض التمارين في الملعب".

وأضحى الدوري الألماني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أولى البطولات المحلية الكبرى التي تعاود نشاطها منذ التوقف في آذار/مارس بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب، الترتيب بفارق اربع نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند الثاني، فيما يتخلف مونشنغلادباخ عن النادي البافاري بفارق ست نقاط.