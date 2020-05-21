تهنئة فالنسيا الإسباني للنادي الأهلي

قام نادي فالنسيا الأسباني بتهنئة النادي الأهلي وذلك بمناسبة مرور 30 عام على حصول النادي على لقب نادي القرن في أفريقيا وقامت صفحة فالنسيا بالعربي بنشر التهنئة غلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث هنئه قائلاً” نبارك للنادي الأهلي المصري ذكرى تتويجه بلقب نادي القرن في قارة إفريقيا.. عظمة اللقب تتحدث عن نفسها”.

حيث يقوم النادي الأهلي بالاحتفال هذا العام من أجل الاحتفال بالذكرى رقم 20 لتتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب انتشار أزمة الكورونا في البلاد، ويستمر اللاعبين في التدريب في المنازل لتجنب الإصابة بهذا الفيروس وندعو من الله أن تمر هذه الأزمة في أقرب وقت.